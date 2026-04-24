Edizione n° 6046

BALLON D'ESSAI

CHIARA PETROLINI // Neonati sepolti nel giardino, processo a Chiara Petrolini: attese repliche e sentenza
24 Aprile 2026 - ore  13:12

CALEMBOUR

MAXI SANZIONE // Autotrasporto irregolare nel Barese: 99 violazioni e maxi sanzione da oltre 85mila euro
24 Aprile 2026 - ore  12:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, lavori in corso sul lungomare: realizzazione di un solarium con servizi. I nomi

SOLARIUM LUNGOMARE Manfredonia, lavori in corso sul lungomare: realizzazione di un solarium con servizi. I nomi

Secondo quanto riportato sul cartello di cantiere, l’intervento riguarda il Comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, ed è stato autorizzato con permesso di costruire n. 18 del 24 giugno 2025.

Manfredonia, lavori in corso sul lungomare: realizzazione di un solarium con servizi. I nomi

Manfredonia, lavori in corso sul lungomare: realizzazione di un solarium con servizi. I nomi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
24 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Sono iniziati a Manfredonia i lavori per la realizzazione di un solarium con servizi lungo l’area costiera cittadina.

Secondo quanto riportato sul cartello di cantiere, l’intervento riguarda il Comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, ed è stato autorizzato con permesso di costruire n. 18 del 24 giugno 2025.

L’impresa esecutrice dei lavori è Tabanelli Primo S.r.l., mentre la committenza risulta essere Gargano Turismo S.r.l.s.. Il progetto e la direzione dei lavori sono affidati all’architetto Di Lauro Marianna. Responsabile della sicurezza è il geometra Gentile Michele, mentre il progettista delle strutture è l’ingegnere Rinaldi Fabio.

Per la parte impiantistica figura la società Sian Impianti S.r.l.

L’avvio dei lavori è indicato al 23 aprile 2026, con conclusione prevista per il 30 giugno 2026.

L’intervento si inserisce nel percorso di valorizzazione e riqualificazione dei servizi turistici e balneari della città, in vista della stagione estiva. Resta alta l’attenzione dei cittadini sull’evoluzione del cantiere e sull’impatto che la nuova struttura avrà sulla fruizione del lungomare.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

3 commenti su "Manfredonia, lavori in corso sul lungomare: realizzazione di un solarium con servizi. I nomi"

  1. Altro spazio pubblico tolto a scapito della gente che non può permettersi ombrelloni a costi altissimi una vergogna,ogni cittadino a diritto a godere di un bene pubblico,invece si favorisce l’interesse privato

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO