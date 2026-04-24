Manfredonia, lavori in corso sul lungomare: realizzazione di un solarium con servizi. I nomi

Sono iniziati a Manfredonia i lavori per la realizzazione di un solarium con servizi lungo l’area costiera cittadina.

Secondo quanto riportato sul cartello di cantiere, l’intervento riguarda il Comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, ed è stato autorizzato con permesso di costruire n. 18 del 24 giugno 2025.

L’impresa esecutrice dei lavori è Tabanelli Primo S.r.l., mentre la committenza risulta essere Gargano Turismo S.r.l.s.. Il progetto e la direzione dei lavori sono affidati all’architetto Di Lauro Marianna. Responsabile della sicurezza è il geometra Gentile Michele, mentre il progettista delle strutture è l’ingegnere Rinaldi Fabio.

Per la parte impiantistica figura la società Sian Impianti S.r.l.

L’avvio dei lavori è indicato al 23 aprile 2026, con conclusione prevista per il 30 giugno 2026.

L’intervento si inserisce nel percorso di valorizzazione e riqualificazione dei servizi turistici e balneari della città, in vista della stagione estiva. Resta alta l’attenzione dei cittadini sull’evoluzione del cantiere e sull’impatto che la nuova struttura avrà sulla fruizione del lungomare.