Il Comune di Manfredonia accelera sulla gestione sostenibile dei rifiuti e candida un nuovo progetto da 600mila euro per la realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata. La Giunta comunale, con deliberazione del 24 aprile 2026, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per partecipare al bando regionale del PR Puglia 2021-2027.

L’intervento rientra nell’Asse II – Azione 2.10 del programma regionale, che mira a migliorare l’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani attraverso infrastrutture moderne e sostenibili. Il nuovo centro sorgerà in prossimità dell’attuale CCR di via Sottotenente Troiano, andando a potenziare i servizi già esistenti.

La proposta progettuale nasce anche come alternativa strategica: il Comune aveva già candidato un progetto per l’ampliamento dell’attuale centro, ma ha deciso di affiancare una seconda soluzione, così da garantire comunque un miglioramento del servizio anche in caso di mancato finanziamento della prima istanza.

Il progetto, redatto da un tecnico incaricato, comprende una serie di elaborati tecnici dettagliati: relazioni, computi metrici, cronoprogramma, piano di sicurezza, oltre a studi ambientali e verifiche climatiche in linea con i requisiti europei, inclusa la conformità al principio DNSH (“Do No Significant Harm”).

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 600mila euro e, in caso di approvazione, sarà interamente finanziato con fondi regionali, senza incidere sul bilancio comunale. L’amministrazione ha già dato mandato agli uffici di procedere con tutti gli adempimenti necessari per la candidatura entro i termini previsti.