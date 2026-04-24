San Ferdinando di Puglia, tragico schianto al ritorno dal matrimonio del figlio: due morti e diversi feriti

Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino sulla provinciale 15, tra San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Un violento scontro frontale tra due auto ha causato la morte di due persone e il ferimento di altri cinque.

Le vittime sono Francesco Berteramo, 68 anni, originario di Cerignola e cameriere nelle sale ricevimenti, e Savina Carbonaro, 61 anni, residente a Margherita di Savoia. L’uomo stava rientrando dalla festa di matrimonio del figlio insieme alla moglie e ad alcune amiche. Il gruppo stava accompagnando due donne a Margherita di Savoia quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta, con a bordo tre giovani di circa 20 anni.

Nell’impatto, particolarmente violento, hanno perso la vita Berteramo e una delle passeggere. Le altre due donne che viaggiavano con loro sono state trasportate in gravi condizioni all’ospedale “Bonomo” di Andria. Feriti anche i tre giovani dell’altra auto: due di loro sono stati dimessi già in mattinata.

L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal cimitero di Trinitapoli, dove ora si trovano le salme in attesa dell’esame del medico legale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre una delle ferite rimasta incastrata tra le lamiere.

Le indagini sono affidate alla polizia locale di Trinitapoli, che sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Fondamentali potrebbero rivelarsi anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Lo riporta rainews.it.