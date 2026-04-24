San Giovanni Rotondo, il cardinale Parolin presiederà la Concelebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza

SAN GIOVANNI ROTONDO – Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere martedì 5 maggio le celebrazioni per il 70esimo anniversario dell’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale voluto e fondato da San Pio da Pietrelcina.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 9.30 dalla Chiesa di San Pio. Dal sagrato partirà il corteo processionale con l’urna contenente la venerata reliquia del corpo del Santo, accompagnato dai Frati Minori Cappuccini, dal personale dell’ospedale, dai Gruppi di Preghiera di Padre Pio e da numerosi fedeli. Il corteo raggiungerà il pronao della struttura ospedaliera.

Alle ore 11.00, nello stesso punto in cui settant’anni fa Padre Pio pronunciò il discorso inaugurale e fu celebrata la prima Santa Messa, il cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione eucaristica. La celebrazione sarà animata dal Coro Sant’Agnese in piazza Navona, diretto dal maestro Paolo Teodori.

Per motivi di sicurezza, per partecipare alla funzione sarà necessario richiedere gratuitamente un pass rivolgendosi al Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio.

La Concelebrazione sarà trasmessa in diretta su Padre Pio TV, visibile sui canali 145 del digitale terrestre, 452 di TivùSat e 852 di Sky.