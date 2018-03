Riccardi “A Manfredonia statua di Dalla dell’artista Susinni. Energas e calcio? Come l’Enichem”

Di:

Manfredonia. ”SUSINNI non ha alcuna intenzione di vendere l’opera che ha realizzato, sostanzialmente pensata per il luogo dal quale proviene, in Sicilia. Per Manfredonia si sta pensando a un’opera simile ma non uguale. Ora, data la volontà del nostro Comune, l’artista ha scelto di realizzare l’opera per Manfredonia. Saremo noi ad averla: non sarà una copia e sarà collocata in uno spazio adeguato. Non abbiamo ancora certezza sul luogo. Vedremo”. “L’opera di Tresoldi è un’opera di grande valore architettonico e di grande innovazione. Una scelta di grande coraggio, che ha portato risultati lusinghieri. Tra Pasqua e Pasquetta abbiamo surclassato Castel del Monte come visite. Il potenziale turistico in questo senso, per Manfredonia, è ancora inespresso. Abbiamo inoltre ancora due interventi: il Polo Museale e l’Abbazia di San Leonardo. Ora bisogna mettere a sistema tutti questi beni. Due gli obiettivi: saper comunicare all’esterno la presenza di questi beni culturali e la capacità di renderli fruibili”. Lo ha detto il sindaco di Manfredonia Riccardi nel corso di un’intervista rilasciata a Manfredonia TV.

Sull’Energas e l’ipotesi sponsorizzazione pro Manfredonia calcio “Innanzitutto va detto che in questi ultimi 6 anni grazie ad Antonio Sdanga, e altri imprenditori che lo hanno affiancato, il calcio locale ha potuto conservare una posizione di prestigio. Fare calcio non è mai semplice, specie in questa fase storica-economica. Detto questo: per la proposta dell’Energas in favore del Manfredonia calcio: ricordo che l’Enichem percorse la medesima strada. La città si rese conto dei danni provocati da quell’insediamento industriale e si tento’ al tempo di acquisire consenso nella popolazione attraverso degli investimenti nella squadra di calcio. Sappiamo tutti come terminò quell’esperienza. Male. Dopo anni ci ritroviamo sulla stessa lunghezza d’onda. Non parliamo di un’operazione commerciale: non ci sono legami tra Manfredonia e le attività dell’Energas con il Napoli calcio. L’Energas da noi non ha alcun interesse diretto se non l’installazione del deposito gpl. Deposito sul quale la città ha già espresso, per la grande maggioranza, un giudizio negativo. Per il calcio: ho il dovere di fare aprire gli occhi a chi gli occhi non li vuole aprire. Poi: ci sono altri imprenditori disposti a investire. Vedremo. ”

VIDEO INTERVISTA