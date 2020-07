Asl Foggia, “Come fare per prenotare o disdire una visita on line?”

Foggia. Come fare per prenotare o disdire una visita on line? Come ottenere il referto on line? A queste e ad altre domande risponderanno più postazioni dedicate, appositamente ideate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per facilitare le persone meno esperte a fruire dei servizi on line.

A seguito della possibilità di consultare il Fascicolo sanitario elettronico e di fruire dei servizi attraverso l’uso del Portale della salute della Regione Puglia, in aggiunta alle modalità già in uso, presentate nella Conferenza dello scorso 17 maggio Tu al centro dei nostri servizi, il Direttore generale, Vito Piazzolla, sostiene le nuove opportunità per snellire le file d’attesa e agevolare la fruizione dei servizi attraverso il canale digitale.

La Regione rappresentata da Vito Bavaro, dirigente Risorse strumentali e tecnologiche e dall’establishment di InnovaPuglia con Maria Malerba, Responsabile del progetto, ha accolto favorevolmente la proposta dell’URP offrendo la piena collaborazione per addestrare con uno specifico corso le operatrici e gli operatori individuati per le postazioni nell’accedere a servizi come la prenotazione e disdetta di visite e prestazioni, la refertazione, la scelta e revoca del medico curante o diario delle vaccinazioni