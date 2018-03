Duplice omicidio di San Severo, Miglio scrive a Minniti

Di:

, 24 MAGGIO 2017. DUPLICE omicidio stamani, in pieno centro, a

Alle ore 9 e 45 circa, in zona Porta San Marco, due coniugi sono stati uccisi all’interno della propria attività commerciale, una profumeria. Molti, a quanto pare, i colpi di arma da fuoco esplosi verso i due. Sul caso indagano gli uomini della Questura di Foggia. Sembrerebbe che l’accaduto possa essere collegato a precedenti fatti di sangue. Il figlio minore delle vittime è accusato dell’omicidio di un 17enne avvenuto nel 2016.

Le vittime dell’agguato di stamani sono: Nicola Salvatore, 56 anni, e Isabella Rotondo, 55.

Ad agire all’interno della profumeria sarebbero state due persone con due armi diverse. “Salva la madre della vittima, chiusa in bagno nella profumeria quando i sicari sono entrati in azione”. come riporta Repubblica.it.

Duplice omicidio questa mattina in pieno centro. Il Sindaco Miglio: “Siamo increduli, i nostri animi sono scossi”. “Assistiamo increduli ad un altro terribile evento malavitoso, un duplice omicidio che scuote i nostri animi, avvenuto in pieno giorno, in una via centralissima ed a due passi da un frequentato mercato ortofrutticolo rionale: dobbiamo purtroppo constatare che la delinquenza non si ferma davanti a nulla”. Così il Sindaco di San Severo avv. Francesco Miglio sul duplice omicidio avvenuto questa mattina nel rione di Porta San Marco, in Via Don Minzoni, in pieno centro storico, dove due persone, marito e moglie, sono stati uccisi in una sparatoria.

“Ho appena chiamato S.E. Il Prefetto Morcone, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Sen. Marco Minniti, tra breve partirà una richiesta d’incontro con il Ministro, chiediamo di conoscere le decisioni assunte in ordine alle nostre richiesta di istituire in Capitanata il reparto Prevenzione Crimine e la Direzione Investigativa Antimafia, oltre al potenziamento degli organici delle Forze di Polizia. Dando atto dell’impegno profuso in questi mesi dalla Prefettura, dalla Questura di Foggia e dai Comandi Provinciali delle Forze dell’Ordine, al Prefetto di Foggia dott.ssa Tirone ho inoltre appena rinnovato il nostro grido di aiuto e di allarme.

San Severo è spaventata, questo ultimo atto di stampo malavitoso non può passare inosservato: le modalità, il luogo, l’ora. Fatichiamo a credere che possa essere successo. Chiediamo con fermezza una maggiore sicurezza per tutta la nostra comunità con l’adozione di provvedimenti immediati e mirati. Non si può più aspettare”.

Duplice omicidio di San Severo, Miglio scrive a Minniti

San Severo. Quest’oggi il Sindaco di San Severo, avv. Francesco Miglio, a seguito dell’ultimo delittuoso fenomeno criminoso, ha scritto al Ministro dell’Interno Sen. Marco Minniti, chiedendo con urgenza, una audizione. Con riferimento al colloquio telefonico intercorso questa mattina con la S.V. rinnovo la richiesta di una audizione con carattere d’urgenza a S.E. Il Ministro dell’Interno sen. Marco Minniti. Solo poche ore fa due persone, marito e moglie, sono state assassinate in una zona del centro cittadino, a due passi da un mercato rionale ortofrutticolo assai frequentato. I malviventi non hanno avuto paura di nulla e tra la gente si sono fatti largo mettendo a segno i loro propositi delittuosi. Negli ultimi giorni due imprenditori sono stati fatti oggetto di gravi attentati, con ordigni esplosivi collocati e fatti esplodere sotto le loro abitazioni. Per questa pericolosa recrudescenza della criminalità organizzata in città, abbiamo chiesto al Prefetto di Foggia, dott.ssa Maria Tirone, la convocazione del comitato provinciale su Ordine Pubblico e Sicurezza, che si terrà domani.

Tali episodi delinquenziali si sono registrati non appena si è attenuata, dopo mesi, la presenza straordinaria delle Forze di Polizia sul territorio. Ci corre l’obbligo reiterare le richieste esposte nel nostro incontro del 28 febbraio u.s., indispensabili per garantire la necessaria vivibilità e ristabilire ordine, sicurezza e legalità nel nostro territorio. Potenziare gli organici delle Forze di Polizia e istituire il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, appaiono, allo stato dei fatti, assolutamente improcrastinabili.

Nell’attesa di un cortese e sollecito riscontro, l’occasione mi è gradita per porgere ossequiosi saluti.

Sicurezza. Bordo: “Il duplice omicidio di San Severo segnala l’ag-gravarsi dell’emergenza che riguarda l’intera provincia”. “L’emergenza sicurezza si aggrava e impone un ulteriore impegno da parte dello Stato a tutela dell’intera provincia di Foggia”. Lo afferma l’on. Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche UE della Camera, dopo aver appreso del duplice omicidio commesso a San Severo. “Il centro dell’Alto Tavoliere è oggi quello della Capitanata con maggiore presenza delle forze dell’ordine, e ciò non ha impedito ai killer di agire in pieno giorno e in una delle zone più popolose e trafficate.

Lo Stato, allora, deve forse fare di più nell’attività preventiva oltre che in quella repressiva. E non solo San Severo. Non dimentichiamo che qualche giorno fa a San Marco in Lamis sono stati esplosi colpi di kalashnikov in pieno centro città, che hanno mancato il loro probabile obiettivo e ferito un passante.

Bene ha fatto il sindaco di San Severo e presidente della Provincia Francesco Miglio, al quale va la mia solidarietà ed il mio sostegno, a ribadire la richiesta di potenziare stabilmente l’organico delle forze dell’ordine in provincia di Foggia – conclude Bordo – tornata ad essere una delle aree meno sicure del Sud Italia”.

