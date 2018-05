“Conti in ordine e più servizi per i lavoratori agricoli”

Di:

Bari. Conti in ordine e utile di bilancio per la CIALA EBAT di Foggia. L’ente bilaterale agricolo territoriale (Cassa integrazione assistenza ai lavoratori agricoli) ha chiuso con un utile di oltre 21mila euro il bilancio 2017, approvato all’unanimità, e può contare su un capitale di dotazione pari a quasi 1 milione e mezzo di euro. Con queste premesse l’ente rinnova il suo impegno a supporto dei lavoratori agricoli della Capitanata. «Aver chiuso il rendiconto annuale con un avanzo di esercizio rappresenta una nota lieta che non è più una novità per questo ente – ha evidenziato Alfredo Giordano, presidente della CIALA, nel corso dell’assemblea tenutasi nella sede di Foggia dell’ente bilaterale -. Stiamo continuando nella politica di riduzione dei costi di gestione e dei costi del personale, ma al tempo stesso abbiamo completato gli investimenti necessari per apportare alcune modifiche alla nostra sede, che ora ci permettono ad esempio di poter disporre di due sale di formazione a norma, e abbiamo incrementato le uscite istituzionali, legate alle indennità integrative di malattia, agli assegni di maternità, ai corsi di formazione e ai buoni-scuola, aspetto che rappresenta la missione del nostro ente, l’obiettivo prioritario».

Numeri e traguardi soddisfacenti, ma la CIALA vuole continuare a crescere, con entusiasmo ed energia, mantenendo come stella polare l’assistenza ai lavoratori agricoli: «Il nuovo comitato di gestione – ha spiegato Giordano – si è insediato il 6 febbraio scorso ed ha fissato diversi obiettivi per il prossimo quadriennio, tra cui incentivare l’integrazione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortuni, confermare gli assegni di maternità e i buoni-scuola, promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori, promuovere misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, far conoscere meglio l’ente sul territorio, monitorare, attraverso l’apposito Osservatorio istituito, il mercato del lavoro e lo sviluppo del comparto agricolo. In occasione della recente riunione per l’insediamento della sezione territoriale della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, a cui ha partecipato il Commissario straordinario di Governo Iolanda Rolli, siamo stati indicati come ente bilaterale tra i migliori in Italia, se non il migliore, per la struttura di cui siamo dotati e i servizi e le opportunità che offriamo».

All’assemblea sono intervenuti anche il vice presidente della CIALA, Lorenzo Di Varsavia, il presidente dell’organo di controllo interno Francesco Perrone, il consulente Massimiliano Di Giuseppe e il coordinatore Leonardo Fontanella. «Siamo fieri che il nostro ente venga apprezzato, visto come capofila nella Rete per il lavoro agricolo di qualità – ha affermato il vice presidente Di Varsavia -. Puntiamo ad intensificare ulteriormente i servizi e raggiungere risultati ancora migliori». Al consulente Di Giuseppe è stata affidata la relazione tecnica sul bilancio 2017. Il presidente dell’organo di controllo interno, Perrone, ha sottolineato che la CIALA si è dotata, secondo la legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti, di un modello organizzativo per prevenire reati che potrebbero consumarsi a vantaggio dell’ente ed ha osservato, nell’analisi del bilancio e dei servizi offerti, che «c’è ampia e piena corrispondenza dei conti e dell’attività rispetto alle finalità sociali dell’ente»