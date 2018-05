De Leonardis: “Assolto Luigi Morgante”

Di:

FOGGIA. “Esprimo pubblicamente la mia soddisfazione per la chiusura con l’assoluzione piena della vicenda giudiziaria che suo malgrado ha coinvolto il collega e amico Luigi Morgante. Con un esito per me scontato, perché l’accusa di favoreggiamento mossa nei suoi confronti, e il suo coinvolgimento in un’inchiesta per mafia per una vicenda così marginale (il furto di un’automobile, tra l’altro regolarmente denunciato) erano e rimangono per me incredibili, anche e soprattutto conoscendo la persona. Ho apprezzato in questi mesi difficili la sua compostezza nonostante tutto, il suo astenersi da qualsiasi commento e dichiarazione polemica, il suo rispetto per il lavoro degli inquirenti e dei magistrati, e la sua dedizione al ruolo istituzionale ricoperto. Uno stile esemplare e rigoroso che dovrebbe contraddistinguere sempre i rapporti tra politica e magistratura”.

Lo dichiara in una nota Giannicola De Leonardis.