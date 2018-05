Emergenza ambientale Consorzio FG/4: audizioni in V Commissione

Di:

Bari. La Commissione ambiente presieduta da Mauro Vizzino ha affrontato la questione legata all’emergenza ambientale nei comuni aderenti al Consorzio Bacino FG/4. La richiesta di approfondire le problematiche inerenti la gestione dei rifiuti nei nove Comuni aderenti a tale Consorzio, è stata avanzata dal consigliere Francesco Ventola (DIT-NcI), spinto dalla necessità di ascoltare nel merito il Commissario di AGER Gianfranco Grandaliano.

A rappresentare lo stato emergenziale di carattere ambientale e igienico-sanitario sono stati i sindaci dei Comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, i quali hanno rilevato la necessità urgente dell’intervento della Regione Puglia per cercare di risolvere una situazione di emergenza dettata direttamente dalla Sia, l’azienda che gestisce la nettezza urbana.

Il commissario Grandaliano ha parlato di una situazione molto complessa ricordando che relativamente all’impianto complesso ubicato a Cerignola e gestito dalla SIA, la Regione Puglia nel settembre 2017 ha diffidato il gestore SIA FG/4 a completare i lavori di adeguamento dell’impianto di trattamento meccanico-biologico, a seguito di una autorizzazione in AIA, una volta che erano state rilevate diverse criticità sotto il profilo ambientale, contenute nel rapporto conclusivo dell’attività ispettiva da parte della Regione, derivanti in gran parte dal mancato completamento delle opere da realizzare. Grandaliano ha anche evidenziato che la situazione debitoria della società SIA si è aggravata e di conseguenza ha determinato un’emergenza causata soprattutto dalla sospensione del servizio di raccolta da parte degli operatori, che versano in uno stato di agitazione per mancanza del pagamento degli stipendi.

La soluzione proposta dal commissari di Ager è quella di individuare un soggetto pubblico che si farebbe carico del servizio di raccolta prendendo a carico gli oneri con cui far fronte con l’adeguamento dei costi, specificando, però, che tali compiti sono in capo ai Comuni. Di concerto con il presidente della Regione, Ager sta cercando di affrontare le problematiche relative all’impiantistica, valutando anche la possibilità di adottare il percorso dell’individuazione di un soggetto unico pubblico con il quale si possano realizzare impianti di trattamento finanziati dalla Regione. Grandaliano ha parlato anche di valutare l’opportunità di sciogliere il Consorzio Bacino FG/4 e in caso di fallimento si potrebbe adottare l’azione di diritto di recesso da parte dei Comuni.

Di necessità di perseguire un percorso congiunto ha parlato anche il capo Dipartimento regionale alla tutela dell’ambiente Barbara Valenzano, la quale ha tenuto ad evidenziare che si potrebbe procedere in danno, in maniera condivisa con Ager e il NOE, nei confronti della società SIA e intervenire sul sito in modo obbligato.