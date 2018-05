Di:

FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Mai sentito parlare di meringa italiana? Sarà proprio questa preparazione la protagonista dello show-cooking gratuito e aperto al pubblico in programma sabato 26 maggio a partire dalle 19:00 presso lo Scavolini Store Foggia. Per l’occasione la blogger di iFood Patrizia Laquale realizzerà una torta semifreddo alle fragole e menta senza cottura, fresca e leggera. Una torta ideale per l’estate, adatta a chi non vuole passare tanto tempo in cucina ma non vuole rinunciare al dolce. Dopo aver partecipato attivamente durante la preparazione della torta, il pubblico potrà concedersi un gustoso momento d’assaggio.

L’ospite speciale

Patrizia Laquale è sommelier Ais, maestra di cucina, autrice del libro “A tavola con amore: una ricetta per ogni emozione” e food blogger per MaisonLizia. Nel suo blog racconta le storie dei piatti, l’innovazione che si ispira alla tradizione. Nelle ricette mette sempre un pezzo di sé e trasmette emozioni: amore, passione, nostalgia, sogni. Ama l’alimentazione naturale, quella che rispetta le stagioni e gli ingredienti, perché è così che si trasformano semplici cibi in alleati del benessere. Il suo credo è “Non si mangia solo per fame, ma per conquistare, sedurre, consolare, ringraziare e condividere”.

Il tema e la ricetta

La meringa italiana è perfetta per i dolci senza cottura come semifreddi, gelati e mousse alla frutta. Ma in quanti conoscono i segreti e la tecnica per realizzarla al meglio? Fra le basi di pasticceria è quella con meno ingredienti, solo albumi e zucchero cotto e ridotto in sciroppo, ma non per questo la più semplice. La blogger svelerà al pubblico tutti gli accorgimenti necessari per una meringa italiana perfettamente riuscita, come la temperatura che deve raggiungere lo zucchero durante la cottura o la pastorizzazione degli albumi. Si passa poi alla preparazione della base di cheesecake, della mousse e della panna montata. Dopo il lavoro duro, il piacere di allestire la torta con un bel decoro di fragole e menta. Una fetta finale di assaggio è d’obbligo per testare la buona riuscita della ricetta e portarsi a casa il sapore di un dolce ricordo.

La location

Lo Scavolini Store Foggia – situato in via Smaldone 62 – è uno showroom di 250mq dedicato all’esposizione delle ultime novità delle collezioni per cucina, living e arredo bagno firmate Scavolini. Tra queste le linee Foodshelf, Favilla, Motus, LiberaMente, Motus e Baltimora per la zona giorno e Aquo, Lagu, Rivo e Magnifica per l’arredo bagno. Lo showroom, nato dalla passione e dalla consolidata esperienza del Sig. Caputo – titolare dello Store – e di tutto lo staff di Mobilificio Italia, è diventato ben presto un punto di riferimento per tutti gli amanti del design.

La mappa del tour

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tutt’ora detiene.

In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2017 i 215 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito oltre 280 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di NetAddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.

L’appuntamento

Scavolini Store Foggia

Via Smaldone 62, 71100 Foggia

Sabato 26 maggio – dalle 19:00 alle 20:30

Aperto al pubblico, ingresso gratuito

Maggio 2018

