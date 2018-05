Giornata della sicurezza in mare a Manfredonia

SOCCORSO (PH ANTONIO TROIANO)

Manfredonia, 24 maggio 2018. La Lega Navale Italiana, Sezione di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, promuove e organizza, Venerdì 25 maggio 2018 alle ore 9.00, la “Giornata Nazionale della Sicurezza in Mare 2018” in collaborazione con la Capitaneria di Porto- Guardia Costiera di Manfredonia, con il 118 ASL FG Dipartimento Emergenza-Urgenza, con la Guardia Costiera Ausiliaria e con il Centro Cultura del Mare A.P.S-AICS. La Lega Navale, oltre a coinvolgere i propri associati, si propone di richiamare l’attenzione, in particolare dei giovani, sul corretto utilizzo del mare, delle spiagge e sui problemi connessi alla sicurezza in mare. Parteciperanno alcune classi degli Istituti Comprensivi: “Don Milani-Maiorano” e “Croce-Mozzillo” di Manfredonia.

L’evento avrà luogo presso la sede nautico sportiva della Lega Navale Italiana, Sez. di Manfredonia, Viale Miramare, venerdì 25 maggio con inizio alle ore 9.00. La Cittadinanza è invitata fotogallery Antonio Troiano







