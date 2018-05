Meteo Puglia: Instabilità con rovesci intermittenti e locali temporali

Di:

Bari. Meteo Puglia: la depressione dei gironi scorsi si allontana richiamando a se correnti nordoccidentali. Ancora instabilità al prima mattino sui settori adriatici nonchè nel corso del pomeriggio sulla dorsale appenninica con rovesci e temporali in esaurimento nel corso della serata. Meglio altrove con tempo asciutto. Temperature minime stabili, con estremi di 18°C; massime in aumento, con punte di 24°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Mari sino a mossi.

Venerdì 25 Maggio

Prevalenza di bel tempo sul Sud-Est, salvo piovaschi sui rilievi

VENERDI’: L’alta pressione raggiunge finalmente le regioni del basso versante adriatico dando così il via a una fase di tempo stabile e soleggiato con ampi spazi di cielo sereno. Da segnalare la genesi di annuvolamenti diurni sui monti ma con rischio pioggia basso o assente. Temperature minime stabili, con estremi di 18°C; massime in aumento, con punte di 27°C. Venti moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.

Sabato 26 Maggio

Alta pressione e bel tempo

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Temperature minime stabili, con estremi di 18°C; massime in aumento, con punte di 28°C. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza. Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.