“No alla via crucis dei rifiuti, verso l’impianto ETA-MARCEGAGLIA di Manfredonia”

Manfredonia, 24 maggio 2018. ”È arrivato il momento di dire basta allo stupro continuo della nostra provincia, di essere considerati una discarica, non vogliamo pagare per l’incapacità penta stellata del sindaco di Roma Virginia Raggi, la sua mancanza di conoscenza, mista alle loro mille contraddizioni hanno determinato una vera emergenza sanitaria nel ciclo dei rifiuti, il costo di tale schifo non può essere pagato da noi foggiani.

Novelli prosegue “abbiamo già pagato in passato e con i suoi interessi che bussano al presente e alle porte del futuro”.

300 tonnellate circa è la quantità di rifiuti indifferenziati giornaliera prodotta a Roma, che verranno trasferiti in Puglia, presso i due inceneritori Massafra e Manfredonia, mettendo ancor di più inginocchio il nostro territorio prettamente agricolo.

Noi a tale attentato alla salute pubblica non ci stiamo, siamo pronti nello stilare un documento attraverso la nostra dirigente provinciale Melchiorre Patrizia, di diffida al presidente Emiliano, per non procedere alla richiesta di smaltimento dei rifiuti indifferenziati della capitale, il governatore della Puglia, non può giocare con la vita dei cittadini”.

Antonio Novelli