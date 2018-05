Il popolo della famiglia “La vita umana non si tocca!!!”

Di:

”Siamo profondamente turbati da quanto appreso dall’articolo di ieri relativo alla “Vela pro Life” (che in queste ore sta girando nella città di Foggia) pubblicato su alcune testate giornalistiche provinciali.

Anzitutto, esprimiamo il nostro sostegno al Sindaco Landella per aver giustamente manifestato la sua presenza in sostegno della Vita umana e allo stesso va il plauso del Popolo della Famiglia per la sensibilità ed il coraggio nell’immediato palesati. Di contro, non condividiamo le ragioni per le quali la foto che ritrae il Sindaco insieme alla “Vela” sia stato rimosso dai social.

La Vita umana è un bene intangibile. Difenderla è obbligo di ciascuno e, in particolare, delle istituzioni. L’esistenza di una legge sull’aborto non può impedire ad alcuno di diffondere i veri valori dell’esistenza umana e di evitare lo scempio di altre vite innocenti.

Inoltre, per opportuna conoscenza di chi ha ingiustamente attaccato tale iniziativa, si fa rilevare che la legge sull’aborto, L. Legge 22 maggio 1978, n.194, nel suo prologo (art. 1), recita:

“Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”.

Ed ancora: preme ricordare ai contestatori dell’ultima ora, che secondo l’art. 21 della Costituzione Italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione….”.

Noi del Popolo della Famiglia siamo NATI per essere il baluardo della Vita Umana e con essa dei valori non negoziabili della Persona Umana. Su questo terreno siamo da sempre pronti a dare battaglia: LA VITA UMANA NON SI TOCCA!! ”.

AVV. GIOVANNI PIO DE GIOVANNI

COORDINATORE PROVINCIALE

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA