Il GAL Gargano incontra gli imprenditori locali per presentare il Bando “Sviluppo Locale e Reti” intervento 2.5 del Piano di Azione Locale Gargano. La nuova data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al giorno 09/07/2019 ore 12:00.

L’obiettivo principale dell’intervento è il sostegno per investimenti finalizzati alla creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, tra le PMI della filiera alimentare, associate in forma aggregativa e presenti sul territorio del GAL Gargano.

Il sostegno massimo concedibile ammonta ad euro 50.000,00 a fondo perduto.

La dotazione finanziaria dell’intervento ammonta a complessivi Euro 200.000,00.

Gli incontri di animazione, si svolgeranno a:

Rodi Garganico, presso la sala consiliare in Piazza Papa Giovanni XXIII n° 1, in data 29 Maggio alle ore 18:30

Rignano Garganico, presso la sala consiliare in Via Leonardo da Vinci n° 6, in data 31 Maggio alle ore 18:30

Cagnano Varano, presso la sala consiliare in Via Aldo Moro n° 1, in data 5 Giugno alle ore 18:30

Al termine della presentazione, la struttura tecnica del GAL Gargano, sarà disponibile a fornire ogni utile informazione sulle modalità di partecipazione, le ammissibilità delle spese e le tempistiche delle procedure.

Invitiamo tutti gli imprenditori del territorio a consultare il sito www.galgargano.com per prendere visione della pubblicazione dei prossimi bandi in uscita.