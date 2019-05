Landella a passeggio per Foggia da cittadino, niente palco finale

Di:

Foggia, 25 maggio 2019. “Nella giornata della chiusura della campagna elettorale, in cui i candidati salgono sui palchi per i loro comizi, scenderò in strada, tra la gente”.

L’aveva preannunciato sulla sua pagina facebook. Landella ha trascorso in giro per comitati elettorali l’ultimo giorno di campagna elettorale e salutando amici nei bar e in altri luoghi di ritrovo del venerdì foggiano: “Prima che politici, candidati e sindaci siamo foggiani e io sono orgoglioso di esserlo”.

Redazione StatoQuotidiano.it

