Manfredonia. “Nel cuore della città arriva ‘The cage'”

Manfredonia, 24 maggio 2019. “Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada lì ricomincia la storia del calcio*”. Si presenta con questo evocativo aforisma di Jean Louis Borges *The Cage Manfredonia*, evento sportivo interamente dedicato al calcio 3vs3 giocato in “gabbia” che approderà a Manfredonia da venerdì 28 a domenica 30 giugno 2019.

Un intero weekend dedicato alla passione sportiva, tre giorni di *happening* e divertimento, con al centro un unico obiettivo: diffondere cultura sportiva, puntare allo sport come esperienza emotiva e turistica di rilievo.

Manca solo poco più di un mese e il cuore della città sipontina si trasformerà in una vera e propria ‘arena’ nella quale *12 squadre* di *adulti* e *6 squadre* di *bambini* si contenderanno la vittoria finale dell’edizione.

Per quanto riguarda l’aspetto meramente agonistico e tecnico, le squadre *senior* e *junior* verranno suddivise in *gironi di qualificazione* che si terranno nelle prime due giornate del torneo. Clou della manifestazione sarà la giornata di *domenica 30 giugno*, con la disputa delle gare di *semifinale* e *finale* (si prevede al momento anche la finale per il 3° e 4° posto). Sono previsti premi e riconoscimenti per tutte le squadre partecipanti, in palio per il *primo posto* un *viaggio* di una settimana mentre la squadra senior prima classificata vince un viaggio di una

settimana in Croazia (isola di Pag) per *5 persone*.

The Cage è promosso è organizzato dalla neonata *Asd The Cage Events*, in collaborazione con il *Comitato territoriale UISP di Manfredonia* e l’*Agenzia del Turismo*. Numerosi gli sponsor che hanno già aderito alla manifestazione che, lo ricordiamo, è aperta a tutti coloro che si divertono a giocare a calcio e hanno voglia di sfidare se stessi e la gravità, nello spazio ristretto di una gabbia.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni – *The Cage Events *