Un antico adagio latino recita «Vicinitas est mater discordiarum» che, tradotto in italiano, suona più o meno così: la vicinanza è la madre delle discordie. Nulla di più vero: basta pensare al matrimonio o, in maniera ancora più evidente, al condominio. Le aule dei tribunali sono piene delle cause intentate dal vicino di casa nei confronti dell’inquilino del piano di sotto, oppure nei riguardi di chi gli abita di fianco oppure sopra. Rumori di elettrodomestici, schiamazzi, urla: quando gli animi si esasperano, tutto diventa un pretesto per litigare. Il problema è che, molte volte, si trascende e la situazione degenera: inizia così una vera e propria guerra senza esclusione di colpi.

Sicuramente ti sarai chiesto anche tu “Il mio vicino mi provoca. Cosa fare?” e, probabilmente, non avrai trovato risposta al tuo quesito.

