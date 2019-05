“Pippo! Pippo!” Il grido del centrosinistra nel comizio finale

Di:

“Siamo un popolo rock, ve li presentiamo tutti….”.

Con ritmo e ordine Mimmo Cicollela modera e anima l’ultimo comizio prima del silenzio elettorale. “Come allo stadio, ecco tutti i nomi”. I candidati delle 6 liste sul palco.

“Ho incontrato cittadinanza e questo è il lato bello della campagna elettorale, anche luoghi che non conoscevo”, ha detto Cavaliere. “La nostra campagna in questi due mesi ha avuto il suo stile, non basata su urla ma sui programmi.”

“Landella ci lascia un’eredità molto pesante…..anzi ci lascia- gli suggerisce qualcuno- l’ultima umiliazione lo studio Cottarelli che ci dà ultimi nella qualità dei servizi perché non sappiamo spendere, se non per fuochi e feste. Un sindaco Pinocchio che si vanta opere da noi iniziate, che si è sottratto a qualunque confronto”. A una piazza entusiasta ha ribadito: “Ho accettato la candidatura per spirito di servizio, se le cose vanno come devono andare, tra 5 anni torno alla mia scrivania di ingegnere e ai miei cantieri”.

Redazione StatoQuotidiano.it