Il Vieste Magic Festival apre la stagione estiva sul Gargano

Un weekend magico con Alexis Arts e ospiti da Colorado e Zelig. Special guest Silvan.

Sarà un weekend davvero magico quello che aprirà la stagione estiva di Vieste, la capitale del turismo pugliese, che venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno ospiterà il Vieste Magic Festival.

L’evento, organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con lo Slydini Magic Club e con l’Academy of Magic&Science di Cambridge, inonderà di magia la cittadina garganica con un team di illusionisti coordinati da Danilo Audiello aka Alexis Arts.

Si parte venerdì 31 maggio con lo Street Magic Festival che prevede sette postazioni e altre sorprese nel centro di Vieste. La magia del “colse-up”, giochi di illusionismo realizzati a breve distanza interagendo con il pubblico, colorerà corso Lorenzo Fazzini e viale Marinai d’Italia, coinvolgendo i passanti e regalando loro momenti di divertimento e stupore.

Sabato 1° giugno in piazza Marina Piccola andrà in scena il Galà della Magia: un vero e proprio varietà che vedrà la presenza di ospiti speciali. Ci sarà Silvan, icona della magia italiana nel mondo, avvicinatosi giovanissimo al mondo della prestidigitazione e legato prima a Slydini, poi ad Alexis Arts da una lunga e profonda amicizia.

Altre carte vincenti che coloreranno con il sorriso il Galà della Magia saranno Francesco Damiano da Zelig e Raffaello Corti da Colorado.

Anfitrione della serata sarà Alexis Arts, illusionista, attore e direttore creativo. Alexis è dottore di ricerca in Economia ed è Chairman dell’Accademia della Magia e della Scienza di Cambridge. Con uno dei suoi più innovativi spettacoli di illusionismo Alexis Arts ha vinto il FISM World Championship of Magic nella categoria grandi illusioni, oltre ad essersi aggiudicato il Mandrake d’Or – considerato l’Oscar della Magia – e numerosi altri premi; è stato protagonista di tour in Asia ed Europa, in teatri ed arene oltre che in speciali televisivi.

«Dedico questo Festival, che spero sia il primo di una lunga e fortunata serie, a uno degli illusionisti più famosi in tutto il mondo: Tony Slydini», afferma Alexis Arts e continua: «Molti non lo sanno ma Tony, all’anagrafe Quintino Marucci, è nato in Capitanata nel 1901 e rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’illusionismo soprattutto per aver collegato la magia alla psicologia».

