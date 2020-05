Di Mauro “Non mi dimetto da consigliere per diventare assessore”

Come promesso ieri, oggi rispondo alla domanda di molti: Raffaele diventi vice Sindaco? Assessore? Buona domenica! 😁❤️🇮🇹#incomunecondimauro ecco qua 👇🏻 Pubblicato da Raffaele Di Mauro su Domenica 24 maggio 2020

“Io vicesindaco al posto del leghista Paola La Torre?” Impossibile per Di Mauro, dato che, spiega nel video, il sindaco è di Fi come il presidente del consiglio, se ci fosse anche un vicesindaco, gli altri partiti avrebbero qualcosa da ridire”. Da coordinatore provinciale di Fi aggiunge: “Siamo alle porte della competizione regionale per cui mi preoccupa la vita del mio partito, non solo le vicende di Foggia”, cosa che vale anche per l’assesorato al bilancio di Antonio Bove, che è di Fi Non si dimetterà da consigliere eletto per fare il sindaco, la decisione riguardo ad un eventuale rimpasto spetta a Landella perché “l’assessorato è un incarico fiduciario del sindaco, e al consigliere o a un esterno” che eventualmente lo accetterà.