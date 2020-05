Di Pumpo “7 positivi a Torremaggiore, nuovo focolaio: 5 di una stessa famiglia”

, 24 maggio 2020. “Purtroppo non siamo ancora fuori dall’emergenza Coronavirus e le imprudenze hanno prodotto questi risultati.

Stiamo pertanto vagliano nuove soluzioni per incrementare i controlli soprattutto per contrastare assembramenti, durante feste e party di vario genere i quali non sono assolutamente consentiti. Invito tutti voi concittadini a collaborare e a non abbassare mai la guardia altrimenti sarò costretto ad inasprire le misure restrittive”. Lo scrive sui social il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo.