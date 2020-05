“Eri zio Franco per giovani, vecchi e bambini. Un’istituzione per Manfredonia”

Di seguito un testo inviato a Stato dal sig. Antonio Guerra, nipote dell’uomo. “Il

, 24 maggio 2020. Lettera in onore di Francesco Guerra, noto imprenditore del settore alimentare, deceduto domenica 17 maggio all’età di 65 anni.

“Chi ton mddjior bell semp cant,chi ton dnèr asseje semp cont“, mi dicevi sempre prendendomi in giro quando contavo i soldi a fine giornata. Un uomo onesto, generoso, buono, allegro, lavoratore come pochi, genuino come tutto il ben di Dio che ci sta lasciando. Un uomo di sani principi, dedito alla famiglia e alla sua attività.

Vivevi per i tuoi figli e la tua amata Vittoria che mai hai mancato di onorare in sua assenza.

Dopo più di quarant’anni di matrimonio, dichiaravi orgoglioso che l’avresti sposata ancora un milione di volte. Quando penso all’amore,quello vero,non posso non ricordarmi di voi.

Ad ogni ricorrenza delegavi a me la scelta di un pensiero per tua moglie e i tuoi figli. Le uova più raffinate, le calze dei defunti più belle. Rigorosamente fatte a mano. Mi dicevi di scegliere il meglio e di riempire la calza “perché chi ua pajè, nn è ancor murt” dicevi ridendo.

Ricordo quando sorseggiando un aperitivo mi raccontasti di aver perso il papà troppo presto e la tua mamma non avendo molto da offrirvi ha dovuto rimboccarsi le maniche. Dicevi orgoglioso che le mani di tua madre erano state la vostra fortuna e raccontavi che da ragazzino,in bicicletta andavi a consegnare a Siponto nelle ville di quelli che definivi “signori” le orecchiette che la storica Nella faceva a mano. Con immensa soddisfazione aggiungervi che dopo tanti sacrifici anche tu eri riuscito a comprare un villa da signore. Quasi fosse un incoraggiamento a me che giovanissima mi affacciavo al commercio.

Mi hai insegnato che i ravioli alla provola possono essere degli squisiti panzerottini, mi hai deliziato con tortellacci fatti a mano che a Bologna possono solo sognarli. Ricordo la prima volta che ti ho visto arrivare con una teglia di lasagne ai funghi che avevi preparato per me. Erano indubbie le tue qualità di eccellente pastaio ma fino a quel momento ignoravo tu fossi anche uno chef stellato, ed io, che non mangio quasi nulla, tagliai un pezzetto microscopico per educazione, per compiacenti e appena assaggiata mi ritrovai a portare a casa solo mezza teglia. Neanche immagini quanto avrei voluto chiederti di cucinare ancora per me ma non osavo perché ti vedevo troppo affaticato e sapevo che nonostante ciò avresti trovato il modo accontentarmi.

Ricordo quando nelle festività rubavi due minuti alla tua attività per venire a salutare.

Ti vedevo arrivare quasi strisciando i piedi per la fatica ma sempre sempre sorridente.

Ricordo quando a Natale, tu che preparavi forse antipasti,due primi,secondo e contorno tutti i giorni, dicevi di cenare da anni con la pizza del ‘panzerotto d’oro’ sul viale per la stanchezza perché arrivavate a casa sfiniti. Nelle tue parole coglievo il sacrificio, quello vero di chi è alla macchina o ai forni dalle 4 del mattino ogni giorno dell’anno. Sacrifici che forse tutti quando entriamo da clienti non ci siamo mai soffermati ad apprezzare a dovere. Non si diventa “Pasta fresca,tarallificio Nella” con uno schiocco di dita.

Ricordo quando durante il lockdown alle 5:30 del mattino ti ho visto aprire il negozio.

Sapendo dei tuoi problemi, ti ho urlato “devi stare a casa” e ci siamo messi a ridere perché ti sei spaventato. Mi hai detto in quella circostanza che avevi un po’ mollato,che erano bravi anche senza te, ma che tu mollassi non c’ho creduto. Il negozio era la tua vita e passata l’emergenza Covid saresti tornato lì sempre e comunque.

Solo qualche giorno prima della notizia che mai avremmo voluto ricevere,la tua Vittoria mi aveva detto che avevi chiesto una sedia a rotelle per andare al negozio. Mi si è stretto il cuore ma ho cercato di non manifestarlo perché il mio dispiacere non poteva essere neanche lontanamente paragonabile al dolore che poteva vivere in quella situazione la donna che ti ha amato ed onorato con devozione tutti i giorni della sua vita.

Hai sempre portato la sofferenza di una malattia che ti ha colpito troppo giovane con una dignità esemplare e forse è proprio per questo che ci hai ingannati. Pensavamo che come sempre avresti vinto tu e invece questa volta non è andata così.

Eri zio Franco per giovani,vecchi e bambini. Un’istituzione. Un pezzo di storia.

Fai buon viaggio MAESTRO e salutaci Nella. Per chi è del territorio, con i suoi biscotti e scaldatelli è stata un po’ la nonna di tutti. Grazie per tutto il buono che ci avete lasciato. (Cittadina, Manfredonia 24 maggio 2020)