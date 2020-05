“Fuga in avanti della Lega perché Fdi sfiora il massimo storico di An”

“Secondo gli ultimi sondaggi Fdi sarebbe sulla scia del massimo storico di An, quel 15,7% delle politiche del 1996 opera di Tatarella. Non è un caso, infatti, che la Fase 2 di Fdi tenda a riprendere il meglio di quella esperienza, aprendosi e non chiudendosi”.

Fabrizio Tatarella commenta sui social le percentuali del partito di Giorgia Meloni: “Dimostra che la destra è vicinissima al sorpasso sul M5s. La partita si gioca al Sud, per la precisione in Puglia, storica regione per la destra italiana dove sono nate, su intuizione di Pinuccio Tatarella, la destra di governo italiana e il centrodestra. Questo spiega la fuga in avanti della Lega. Evitare che la destra possa riconquistare la Regione Puglia. Sarebbe la fine del progetto nazionale di Salvini e per Fdi si aprirebbero gli spazi di An”.