Gargano. La solitudine del muflone: cade dalla scogliera e si rifugia sull’isolotto. Operazione per recupero

Pugnochiuso, 24 maggio 2020. Operazione in corso per il recupero di un muflone presente su un isolotto nel Gargano. Come rende noto a StatoQuotidiano.it il Geom., responsabile tecnico del Pugnochiuso Marcegaglia Hotel&Resort : “Nell’area del resort ci sono circa 150 esemplari di muflone; da quanto è ipotizzabile, l’animale potrebbe essere caduto dalla scogliera, forse a causa del vento, ed è riuscito a rifugiarsi sull’isolotto, che dista a poche centinaia di metri dalla spiaggia di ‘Porto Piatto’ . Non sembra molto grande, avrà forse un anno. Tutti noi del Resort siamo molto affezionati agli esemplari presenti nell’area”.

Le operazioni di recupero del muflone sono in corso; al momento sul posto gli operatori delle “Giacche verdi” di Vieste, 3 veterinari dell’Asl e i militari della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Vieste. Arrivati anche gli operatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento territoriale e il Comandante della Guardia Costiera.