, 24 maggio 2020. Un ordigno è esploso verso le ore 14.30 in via Tribuna. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Danneggiata un’autovettura in sosta. Sul posto i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, e gli operatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento di. Accertamenti in corso.

