Manfredonia. Cittadini “Fermare discarica rifiuti ittici sulla nostra scogliera”

, 24 maggio 2020. Accogliamo l’invito di una una nostra concittadina che nel suo profilo Facebook ha fotografato una triste realtà, forse a tanti sconosciuta:. La situazione a livello mondiale è preoccupante: su oltre 11.000 tonnellate di rifiuti in plastica recuperati ogni anno lungo le coste europee, circa un terzo sono rifiuti ittici, vale a dire provenienti da attività di pesca e acquacoltura, persi o abbandonati. In Italia, nello specifico, la situazione dei rifiuti ittici non è affatto migliore, Legambiente ha rinvenuto oltre 10.000 retine per la coltivazione dei militi, con punte di presenza in alcune spiagge di oltre il 70% dei rifiuti complessivi.

La situazione paradossale è molto semplice: se, da un lato, il settore della pesca e dell’acquacoltura è responsabile di questo fenomeno, dall’altro subisce, a sua volta, le conseguenze della presenza di rifiuti abbandonati nell’ambiente marino. Gli operatori del settore, dal canto loro, lamentano il fatto di non essere messi nelle condizioni di riportare a terra i rifiuti che pescano accidentalmente o che producono e chiedono una regolamentazione della gestione di tali rifiuti. In attesa di misure concrete e precise in merito allo smaltimento dei rifiuti ittici e soprattutto al loro reciclaggio, ci auspichiamo maggiore sensibilizzazione e la diffusione di buone pratiche di gestione fra gli operatori e le autorità locali.

A cura di Stefania Consiglia Troiano