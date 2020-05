Ragazzo con grave patologia vive in condizioni disagiate, il dott. Niglio chiede aiuto

“Più di una settimana fa ho pubblicato per la prima volta le fotografie che non rendono comunque l’idea della indegna situazione in cui questo nucleo familiare è costretto a vivere o meglio a sopravvivere,Da allora indifferenza totale nessuno che abbia avuto almeno la sensibilità di cercare di trovare una possibile soluzione”.

Lo scrive il dottor Francesco Niglio, chirurgo pediatra dell’Azienda ospedaliera universitaria Riuniti di Foggia. “Eppure sono certo i miei post sono letti da tanti tra i quali chi ha la gestione amministrativa e politica della città. È stato ampiamente pubblicizzato su fb un documento che venerdì il consiglio comunale approverà sulla emergenza coronavirus ma chiedo in questa città non ci sono altre emergenze sociali e per sociale intendo qualcosa di molto ampio”.

“Chiedo ancora una volta ad alta voce ma in punta di piedi di attivare a chi può e deve tutti i possibili strumenti per ridare la dignità ignorata a questa donna e ai suoi figli. Io purtroppo pur immaginando le soluzioni sono un semplice cittadino che non può girarsi quando ci sono queste evidenti ingiustizie e portarle alla attenzione. Chiedo ancora una volta che sia data dignità alla azione politica certamente non semplice già in essere facendo tacere l’esaltazione ed il protagonismo di personaggi che fanno male alla città intera in un momento storico in cui la sofferenza è aumentata e non si scherza con la dignità di nessuno, tacere rispetto ad azioni che sono di esclusiva competenza di chi ha mandato amministrativo. A questa donna ed a questa famiglia si deve giustizia e non carità”.

Miglio fa poi riferimento al periodo di emergenza sanitaria. “Scusatemi per aver sottratto tempo ma credo come ho già scritto in passato che per il coronavirus virus possiamo indossare una mascherina mentre per la indifferenza non esiste nulla. Noi ci siamo lamentati della quarantena mentre loro l’hanno trascorsa tra acqua che scendeva dal tetto e muffa. Grazie per il tempo che molti dedicheranno a questo mio post nella speranza che chi può faccia”.