Covid: crollano contagi in Puglia, sono 71, i decessi sono 11

Bari, 24/05/2021- (ansa) Oggi in Puglia sono stati registrati 4.120 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 71 casi positivi, per una incidenza dell’1,7% (ieri era del 4,3%). Oggi, inoltre, sono stati registrati 11 decessi (ieri 20).

I nuovi casi sono stati individuati 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce; 2 casi in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Gli 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test; 210.660 sono i pazienti guariti; 31.769 sono i casi attualmente positivi. (ansa)