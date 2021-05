La fine del consiglio comunale di Foggia scritta in più fasi, oggi l’ultima

(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Foggia, 24 maggio 2021. Non è servita la giunta di esperti ad arginare la frana che è arrivata con la paralisi dell’attività amministrativa prima e con gli arresti dopo.

Il deserto degli ultimi consigli comunali come spia di quello che stava avvenendo. Altro che “documento politico”, secondo i moniti di Paolo Agostinacchio, per decretare la fine o il proseguimento dell’attività amministrativa. Finisce così, a mezzanotte scade il termine per le dimissioni del sindaco Franco Landella.

Finisce nel peggiore dei modi, con gli arresti, le sospensioni e l’ultimo disperato tentativo di salvare il salvabile con una giunta nuova. Suona ancora più beffarda la costituzione di parte civile avviata dall’ente dopo gli arresti dei consiglieri Iaccarino e Capotosto, alla luce di quello che è avvenuto pochi giorni dopo.

Lucio Ventura, il primo presidente dell’era consiliare online, ha mantenuto fede fino all’ultimo al protocollo, se c’è il consiglio, almeno formalmente, lo si convoca. Erano in tre, il presidente, il segretario generale e un consigliere subentrante, Sepalone, con qualche assessore.

E’ lo scenario drammatico e desolante di un’epoca terminata, quella de “l’ultimo dei Mohicani”- come si definiva il sindaco quando era rimasto l’ultimo forzista di una città capoluogo- e quella del primo sindaco leghista di Puglia, investito con cerimonia a Palazzo di città.

Dalla lunga diatriba per la candidatura di Michaela Di Donna alle regionali all’ingessatura di un consiglio comunale rallentato in ogni atto, e profondamente segnato da feroci rivalità, c’è stato lo spazio di pochi mesi in cui tutto è precipitato, come se gli spari di Capodanno fossero stati il detonatore della catastrofe. Il lavoro degli inquirenti era iniziato un anno prima e riguarda il vivo dell’attività amministrativa, riguarda la città, il suo sviluppo, il suo futuro. E’ chiaro che di fronte alle ipotesi di reato la magistratura continuerà il suo lavoro.

Ma guardiamolo con occhi politici e istituzionali il consiglio degli ultimi mesi.

Il sindaco impantanato nelle diatribe sulla candidatura di Michalela Di Donna fa salire il termometro della rissosità nella coalizione in termini che non hanno precedenti. Intanto, la proposta di delibera sulla riscossione dei tributi resta ferma 6 mesi prima della discussione.

Vero, c’era la campagna elettorale, ma vogliamo parlare delle questioni urbanistiche commissariate, rimandate, per cui non si è raggiunto il numero legale? I debiti fuori bilancio sono stati la clava con cui Landella ha più volte accusato la minoranza. Alla luce delle inchieste in atto, un comune cittadino si chiede quali fossero, effettivamente, le priorità da portare in aula e da cosa siano state dettate perché, certamente, la credibilità di una coalizione al governo passa da questo.

Graduatorie definitive per l’assegnazione delle case popolari ferme al 2011 e finanziamenti persi, un project financing bloccato nell’appalto da 5 anni e, oggi, nel mirino degli inquirenti, ci sono le presunte tangenti. Avremmo voluto percepire uno straccio di dibattito sulla bontà o meno dei progetti altrui, e su come il Comune possa essere primo attore in una partita strategica per il suo futuro (20 anni di concessione prevede il progetto) di fronte al know-how delle ditte arrivate da altri luoghi.

Per tornare al consiglio, bastava seguirne qualcuno per rendersi conto delle continue insormontabili difficoltà, dell’affanno, della diffidenza, dei gruppetti di pressione che si componevano e ricomponevano e di chi stava con chi. “Se ha votato si è seduto”, dice Iaccarino ai pm durante un interrogatorio. Ma seduto dove, noi abbiamo visto le caselle della piattaforma zoom e gli scranni del consiglio comunale. Se ci fossero altri tavoli imbanditi e se l’attività amministrativa fosse state realmente piegata a mire personalistiche, almeno capiremmo- ahimè- perché atti che arrivavano dalla notte dei tempi siano stati ostacolati da una serie di veti incrociati. Ma è la politica che dovrebbe darsi una risposta, in primo luogo.

E poi, questa rivalità esibita fra sindaco e presidente del consiglio, che per la vittoria nel Landella bis è stato fondamentale, su quali nuclei tematici e programmatici si fonda? E’ il delirio di onnipotenza per sancire l’ascendente sugli altri consiglieri che devia dal solco politico e non spiega la bellicosa convivenza fra i due.

Ognuno con la sua piccola corte di consiglieri amici e confidenti, ognuno con il suo giro, un consigliere arrestato dice anche, “con i suoi imprenditori”. C’è stata la corsa ai voti e a ipotecare il proprio futuro politico arginando, con la giunta di esperti, il fallimento politico di una coalizione al governo. Inutilmente.

A cura di Paola Lucino, Foggia 24 maggio 2021.