L’ultimo desolante consiglio comunale, Landella non è più sindaco di Foggia

Ultima puntata del consiglio comunale di Foggia stamattina. Deserta la seduta, presenti solo Micky Sepalone, il presidente Ventura, il segretario generale Caso e qualche assessore.

Non avendo ritirato le dimissioni, da oggi Franco Landella non è più sindaco di Foggia.

“L’ultimo desolante consiglio comunale- lo definisce l’unico dei presenti, cui sarebbe andata la surroga- non ho sentito una parola, non ho assistito ad alcun gesto di dignità del centrodestra, non ho percepito rispetto nei confronti della cittadinanza. Io c’ero, atto dovuto,sarebbe stata l’ultima volta in queste condizioni. Buon proseguimento”.