Manfredonia, “Mio padre ha vinto la sua battaglia contro il Covid”

Manfredonia, 24/05/2021 – “Oggi e’ un giorno speciale per la nostra famiglia. Mio padre è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. ANDREA HA VINTO LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL COVID. Vorremmo ringraziare tutto il personale ospedaliero per la grande preparazione professionale ed il senso umano.



Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto e chiamato in questi giorni di grande concitazione, preoccupati per lo stato di salute di mio padre. Al contempo vorrei scusarmi con qualcuno a cui non sono riuscito a rispondere a voce o via messaggi, ma potete immaginare il mio stato d’animo, unito all’enorme quantità’ di messaggi e chiamate.