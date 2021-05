Maggio 2021. Queste foto sono state scattate a Freetown (in Sierra Leone) tra l’8 febbraio del 2019 e il 26 aprile del 2021 e fanno parte del materiale utilizzato per sponsorizzare l’inizio della produzione del documentario: The Years We Have Been Nowhere.

Una storia che parla di ritorni a casa e di deportazioni.

Non sono foto che fanno parte di un progetto organico; ma vogliono solo sfatare il vecchio adagio: tutti sanno come si muore in Africa, ma nessuno sa come si vive.

Sono scatti rubati nei mercati, per la strada e senza ricevere alcuna autorizzazione.

Nel frattempo il progetto di documentario è andato avanti e tra qualche giorno finiremo le riprese in Sierra Leone. A luglio (Covid permettendo) gireremo in Europa (a Londra, Berlino, Bruxelles e in Italia). Se avete voglia di darci una mano, potete farlo condividendo

il nostro progetto e supportandoci nella raccolta fondi:

https://www.gofundme.com/f/the-years-we-have-been-nowhere-sostieni-il-doc

Visitando il nostro sito e la nostra pagina Facebook

https://www.facebook.com/Tywhbn

https://www.tywhbn.com/

A cura di Lucio Cascavilla per StatoQuotidiano.it