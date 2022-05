Circuito WRKA. Successo per gli atleti della Sport Center Magnum a San Severo

Domenica 22 maggio si è svolta a San Severo la tappa del circuito WTKA valida per la qualificazione ai campionati italiani di kickboxing a cui hanno partecipato gli atleti della palestra Sport Center Magnum guidati dalla maestra Gabriella Lusco.

Alla gara hanno partecipato team provenienti da tutto il sud Italia per un totale di circa 400 atleti. In un palazzetto stracolmo di pubblico i ragazzi sipontini si sono ben comportati nonostante tre di loro erano all’esordio. Sono riusciti a portare a casa tre medaglie d’argento: Prencipe Matteo per la categoria -28 kg fino a 12 anni, dopo una tiratissima finale ha visto sfumare il primo posto con un avversario molto agguerrito, solo per mancanza di esperienza.

La Torre Salvatore nella categoria -37kg fino a 12 anni. Stelluti Antonio categoria +54 kg secondo posto riportato con tecniche e padronanza sul quadrato di gara.

Il podio più alto è stato conquistato da Di Candia Nicolò nella categoria fino a 12 anni, è riuscito a mettere a frutto le sue capacità tecniche. La stagione agonistica volge al termine e i risultati raggiunti lasciano ben sperare per il prossimo anno.