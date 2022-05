Estate in arrivo: ecco 4 lavori da fare a casa prima che si alzino le temperature

Ora che si appresta ad arrivare l’estate, tutte le famiglie italiane iniziano a programmare viaggi e vacanze. Di contro, prima di partire, è sempre il caso di valutare anche le condizioni della propria casa, facendo alcuni lavoretti che possono dimostrarsi particolarmente utili, soprattutto in vista dell’aumento delle temperature in estate. Vediamo quindi di scoprire quali sono i 4 lavori da fare a casa prima dell’arrivo della calura estiva.

Pulire gli armadi e ordinarli

Il primo lavoro da fare in casa, in vista dell’arrivo dell’estate, è sicuramente quello di riordinare gli armadi, sbarazzandoci di tutti i vestiti che non indossiamo più e facendo spazio per quelli più adatti alla stagione calda. Questo significa anche approfittarne per organizzare gli spazi dell’armadio in maniera più intelligente, e per fare un po’ di sano decluttering. Inoltre, è possibile sfruttare l’aiuto degli organizer e delle scatole, per ottenere un risultato perfettamente ottimizzato.

Installare impianti di raffrescamento

L’estate è bella e divertente, ma porta con sé il problema del caldo, che può rendere gli ambienti domestici soffocanti e invivibili. Per questo motivo, si consiglia di installare un impianto di raffrescamento come il condizionatore, e la primavera è il momento perfetto per farlo. Online, infatti, esistono diverse promozioni come il condizionatore in offerta di ENGIE, per citarne uno, che permettono di non impattare sull’ambiente e al tempo stesso di risparmiare sulla spesa. Naturalmente bisogna farlo installare da un professionista, scegliendo una sistemazione adeguata, in alto e in una zona libera da mobili.

Dipingere le pareti e rinfrescarle

Un altro lavoretto da fare in primavera è rinfrescare le pareti dipingendole, e scegliendo dei colori più in linea con la bella stagione. Qui si consiglia di prediligere toni cromatici chiari, che rendono gli ambienti più rilassanti e accoglienti, e che migliorano la diffusione della luce naturale. In particolare, è possibile valutare tonalità come il rosa, l’azzurro o il verde, ideali per creare un’atmosfera estiva in casa. Infine, è possibile considerare anche altre opzioni ugualmente interessanti come la carta da parati e gli sticker murali.

Pulire frigorifero, congelatore e dispense

Infine, non potevamo non menzionare una pulizia generale del frigorifero, del congelatore e della dispensa: spazi che vanno gestiti e sfruttati nel migliore dei modi. Si tratta di un’operazione importante da fare prima dell’arrivo del caldo estivo, per evitare che si formino muffe e cattivi odori, quindi anche per una mera questione di igiene e di salute in casa. In secondo luogo, ci sono operazioni più importanti di altre, come lo sbrinamento del freezer, anche per una questione di efficienza dell’elettrodomestico e dunque di risparmio energetico. Le pulizie possono essere fatte utilizzando prodotti naturali e sicuri come il mix di acqua e aceto, un vero e proprio rimedio della nonna adatto per una moltitudine di situazioni. (nota stampa).