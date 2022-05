Foggia, FreeSpirit Films: la scommessa di Antonio e Fabrizio

Statoquotidiano.it, Foggia, 24 maggio 2022 – “Ciao a tutti, siamo due ragazzi appassionati di fotografia, video making, droni e fotocamere”.

Si descrivono così due ragazzi foggiani molto intraprendenti, Antonio e Fabrizio, sulla pagina social della FreeSpirit Films.

Tengono molto a sottolineare come il loro obiettivo principale sia quello di “fare innamorare sempre di più i cittadini della nostra città, Foggia”.

In un momento molto delicato per il capoluogo dauno, la voglia di riscatto arriva da due giovani che tengono molto alla valorizzazione della città. Far riscoprire il bello attraverso materiale foto-video e addirittura con l’ausilio di droni.

Fabrizio De Lillo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Statoquotidiano.it:

“Allora io sono Fabrizio de Lillo, diplomato al grafico tecnico, da sempre appassionato di fotografia aerea e sto sperimentando anche qualche foto ‘terrestre’ con il drone già da qualche mesetto. Antonio Zichella invece si è approcciato da poco al mondo dei droni ma ha già una grande versatilità sulla fotografia. Abbiamo deciso di fare questa pagina perché abbiamo un obiettivo in comune: fare innamorare sempre di più i cittadini della nostra città”.

“Io ho avuto esperienze con le Iene, per quanto riguarda giardinetto di Troia, ho anche fatto riprese per alcuni comuni come Celle di San Vito, Bovino e Serracapriola”.

“Sulla nostra pagina di Instagram abbiamo creato alcune storie dove andavamo in giro per Foggia e oltre che fare foto offrivamo anche alcune nozioni storiche. Per adesso abbiamo quasi finito il centro di Foggia e Foggia antica, oltre che i tratturi limitrofi. Il nostro intento al momento è fotografare l’interno della Cattedrale e spingerci sempre di più per tutta la Puglia, offrendo foto sempre migliori e più belle esteticamente”.

“Ovviamente volevo precisare che utilizzando il drone, ho anche tutti i brevetti e le assicurazioni del caso, ancora qualcuno pensa male”.

“Per quanto riguarda Antonio invece è sempre stato appassionato di fotografia, soprattutto a livello di paesaggi, natura, ecc. Ma da quando ci siamo conosciuti si è innamorato anche lui del drone e abbiamo deciso insieme di aprire questa pagina e di fare, nel nostro piccolo e con le nostre competenze, qualcosa di buono per poter fare innamorare i nostri concittadini di Foggia”.

Fotogallery (FreeSpirit Films Facebook):

A cura di Gianluigi Cutillo, 24 maggio 2022