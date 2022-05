Gennaro Casillo smentisce le trattative per il Foggia

Fonte: ilfoggia.com Foggia, 24 maggio 2022.“Non sono interessato a entrare in trattative per il Foggia”. Gennaro Casillo smentisce le indiscrezioni delle ultime ore su di lui a capo di una possibile cordata di imprenditori locali per rilevare la maggioranza delle quote del Calcio Foggia 1920. Secondo quanto riferito da Telefoggia nel servizio di Carmine Troisi al tg dell’ora di pranzo, la partecipazione di Gennaro Casillo ad eventuali operazioni in tal senso, per quanto suggestiva, è priva di fondamento. Il figlio di Pasquale, storico presidente degli anni di Zemanlandia, è categorico nella smentita: “In questo momento sto provando a ripartire imprenditorialmente. Ho avviato degli investimenti importanti ed è questa la mia unica priorità. Il Foggia è nel mio cuore ma accostare il mio nome a eventuali cordate non ha fondamento” (ilfoggia.com)