“La FIB di Monte Sant’Angelo rispetti le sentenze, ritirare la procedura di licenziamento”

StatoQuotidiano.it, 24 maggio 2022. Si è conclusa con un mancato accordo presso l’ARPAL Puglia la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla FIB di Monte Sant’Angelo lo scorso 14 aprile.

La FIB – azienda specializzata nellaproduzione di batterie per carrelli elevatori e conta 81 dipendenti – ha deciso di licenziare sette lavoratori a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Bari che ha ritenuto illegittima l’estromissione di una parte dei lavoratori non assorbiti attraverso il Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda del 2013.

Per FIM, FIOM e USB, l’azienda non può scaricare sui lavoratori gli errori commessi nel passato, attuando scelte ingiustificate ed irresponsabili che mettono a rischio il futuro stesso dello stabilimento poiché prive di una visione produttiva a lungo termine.

Le Organizzazioni sindacali hanno provato in tutti i modi a salvaguardare il tessuto occupazionale dello stabilimento di Monte Sant’Angelo, proponendo soluzioni alternative ai licenziamenti collettivi come l’avvio della Cassa Integrazione Straordinaria o del Contratto di Solidarietà. Strumenti, questi, finalizzati ad avviare un percorso con l’azienda per la definizione di un piano industriale che dia prospettive future concrete al sito produttivo garganico.

È necessario avviare un confronto vero che tenga insieme tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori e per discutere della riconversione produttiva ecologica dello stabilimento, puntando alla graduale sostituzione della realizzazione delle attuali batterie al piombo con quelle al litio.

Per le Organizzazioni sindacali, il timore è che, nei piani aziendali, questo sia solo l’inizio di un lento processo di dismissione del sito produttivo di Monte Sant’Angelo. Per queste ragioni, FIM, FIOM e USB territoriali proclamano lo stato di agitazione e nei prossimi giorni terranno assemblee con le lavoratrici e i lavoratori per valutare iniziative di lotta da mettere in campo.