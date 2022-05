Le più alte vincite sui casinò online

Ogni volta che si va a parlare di gioco d’azzardo, il più delle volte, ci si riferisce a delle realtà più “fisiche” con grandi sale da gioco, lussuosi casinò, slot machine che emettono suoni e colori di tutti i tipi, roulette che girano, ma soprattutto giocatori che si aggirano ai tavoli cercando il proverbiale colpo di fortuna (per non dire altro).

Fin qui possiamo dire che è tutto vero, ma non bisogna dimenticare che anche i casino sul web sono delle piattaforme dove non sono pochi i giocatori che, dall’oggi al domani, si sono trovati con un portafoglio decisamente più “rigonfio” del solito!

Con questo non vogliamo dire che, per pagare mutuo, spesa e bollette, basti una vincita ad un gioco d’azzardo poiché è un fenomeno del tutto aleatorio e quindi non andrà mai a sostituire uno stipendio e non bisogna mai esagerare. Ma è comunque giusto riportare qualche momento al di fuori della consueta media. Andiamo dunque a vederne qualcuna partendo dalle vincite più basse fino a quelle più alte registrate in rete.

Come è ben noto, il colpo di fortuna capita, oltre che agli audaci, soprattutto per caso. È questo il caso di un giocatore tedesco nel 2017 che, annoiato, decise di fare un paio di puntate su una slot machine online. Come ha poi chiarito in seguito, tale slot non era tra le sue preferite e ci aveva giocato tanto per fare, ma possiamo dire che gli è andata davvero bene dato che ha vinto circa 4 milioni di Euro.

Dalla Germania andiamo verso il Nord, fino alla fredda Svezia, dove, nel 2012, una signora del posto ha deciso di tentare la fortuna con una slot machine (oggi non più disponibile) chiamata Hall of Gods. A quanto pare Odino, o chi per lui, ha guardato in basso ed ha fatto vincere alla giocatrice 7,6 milioni di Euro.

Proseguiamo con il discorso di giocare tanto per ingannare il tempo. Nel 2009, quindi agli inizi dell’era degli smartphone, un giovane giocatore stava tentando la fortuna con la slot Magic Moolah fino a quando, din din din, è riuscito a vincere 8 milioni di Euro! La cosa bella è che si è trattato di un vero e proprio record visto che è stata una delle vincite più consistenti dell’anno fatta in rete e con uno smartphone.

Torniamo nei Paesi del Nord Europa, più precisamente in Norvegia, con una vincita decisamente particolare. Era il 2011 ed un ragazzo del luogo non riusciva proprio a prendere sonno quindi decise di fare qualche partita sui casinò online. In questo caso è vero che la notte porta consiglio visto che, alla roulette, è riuscito a vincere la più che consistente cifra di 11,8 milioni di Euro.

Chiudiamo con il caso entrato di diritto nel Guinness World Record del giovane soldato inglese che, sbancando ad una slot machine online, è riuscito a mettersi in tasca la folle cifra di 17,8 milioni di Euro. Nell’arco di qualche ora è riuscito dunque a stravolgere completamente la propria vita! (nota stampa).