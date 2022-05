Mainiero contro Gatta: “La mostra di Casa Arbore meglio in Pinacoteca”

Statoquotidiano.it, 24 maggio 2022. Pasquale Episcopo è un giornalista, studioso di origine foggiana, che vive a Monaco di Baviera dove insegna. È colui che, grazie ai suoi rapporti con i discendenti di Federico Secondo, è riuscito a convincere gli stessi a scegliere anche Foggia tra i luoghi, cari all’Imperatore, che meritavano la posa di una stele. Una stele anche a Foggia per l’imperatore Federico II, che nacque oggiHa convinto la scorsa amministrazione a scegliere la zona di via Arpi per posizionare il ricordo. È Giuseppe Mainiero a riportare in una nota questi fatti, ben conosciuti alla città in quanto oggetto, per la loro realizzazione, anche di numerosi atti amministrativi. Ma il motivo per cui Mainiero li richiama è un altro, cioè l’inopportunità – espressa da Episcopo in un post su facebook e da lui condivisa – di realizzare la mostra permanente di “Casa Arbore” a Palazzo Dogana, mostra di “cianfrusaglie”, come lo stesso Arbore le ha definite.

Episcopo sottolinea “come fosse importante in quel luogo realizzare il Museo della Transumanza, lo ha fatto come fa uno storico arricchendo il racconto con dovizia di particolari a me inediti”, dice Mainiero. “Rispetto a quanto evidenziato dal prof. Episcopo si rendeva necessario trovare un posto alternativo alla notevole iniziativa – è bene ricordarlo e ribadirlo – finanziata dal Teatro Pubblico Pugliese sulla quale, evidentemente, il presidente protempore delle Provincia Nicola Gatta ha inteso “metterci il cappello” come è suo stile, trasformando ogni evento in un’attività propagandistica”. Mainiero evidenzia il suo “contributo costruttivo e di partecipazione civica” alla vicenda.

“Avevo sommessamente invitato Gatta a valutare l’opportunità di realizzare la mostra permanente alla Pinacoteca ‘900, trattandosi di un contenitore culturale non solo adeguato, ma assolutamente rispondente al profilo artistico e culturale dei manufatti di Arbore”. Il Presidente Nicola Gatta avrebbe preso contezza dei rilievi storici, artistici e culturali mossi da Pasquale Episcopo rispetto alla sua scelta, ma pare senza esito.

“Non si tratta se possano o meno coesistere una mostra permanente di oggettistica e la sede di Palazzo Dogana- prosegue Mainiero- si tratta evidentemente di valutazioni che esulano dalla ‘competenza politica’ trattandosi di materia storica sulla quale eviterei di avventurarsi, ma tentare di entrare nel merito dei rilievi mossi, e farsi aiutare da chi ha competenze specifiche alle quali la Politica dovrebbe avere il buon senso di affidarsi, onde evitare – le solite – brutte figure”.

Un invito allo stesso teatro Pubblico Pugliese “che finanzia la lodevole iniziativa del nostro concittadino Arbore a valutare la migliore soluzione invitando sin d’ora ad allestire presso Palazzo Dogana, già sede della Regia Dogana della “Mena delle pecore”, quel Museo della Transumanza a testimonianza permanente delle radici e dell’identità del nostro territorio”.