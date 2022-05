Mercato Bari, fari su Zanoli: il Napoli può lasciarlo partire

Fonte:tuttobari.com Bari, 24 Maggio 2022. L’asse Bari-Napoli potrebbe portare ad una serie di intrecci nel corso del calciomercato. Stando quanto riportato da Il Quotidiano di Puglia, la società biancorossa avrebbe messo nel mirino Alessandro Zanoli, terzino destro partenopeo (13 apparizioni tra Serie A e Europa League) e fresco di convocazione da parte del ct Mancini per lo stage della Nazionale italiana. Il Napoli crede molto nelle potenzialità del classe 2000 ma potrebbe aprire ad un prestito in B per farlo giocare con maggiore continuità (tuttobari.com).