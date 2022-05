Qual è la differenza tra i siti AAMS e i casinò non AAMS?

Se state cercando un casinò online in cui investire tempo e denaro vi troverete davanti ad una scelta importante, casino online non aams o casinò con licenza aams?

La scelta non è così scontata e dipende soprattutto dalle vostre esigenze come giocatori. Se vi state chiedendo qual è la differenza tra questi due siete nel posto giusto. Continuate a leggere e non avrete più dubbi!

La licenza aams: cos’è e a cosa serve?

Prima di elencare le differenze tra queste due tipologie di casinò bisogna capire cosa si intende per licenza aams. L’acronimo aams sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sostituita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ed è l’unico ente autorizzato a rilasciare le licenze di gioco.

Le società che richiedono una licenza AAMS o ADM vengono sottoposti a scrupolosi controlli atti a verificare la trasparenza e la sicurezza del sito stesso e dovranno, inoltre, rispettare i regolamenti imposti dall’ente stesso. Una volta ottenuta la licenza, il sito verrà periodicamente controllato per verificare la presenza di violazioni future.

Differenze tra casinò con e senza licenza AAMS

Compreso il concetto di licenza, per poter effettuare una scelta ponderata bisogna conoscere le differenze e valutare quale tipologia di casinò più si adatta alle vostre esigenze.

I casino online non aams non possiedono una licenza italiana ma ciò non implica l’assenza totale di una licenza. Infatti, la maggior parte dei casinò non aams ha ottenuto una licenza straniera ed è quindi del tutto legale.

La differenza principale è proprio la tipologia di licenza. Come detto in precedenza la licenza italiana viene rilasciata solo dopo attenti controlli, effettuati anche a distanza di anni, mentre le licenze straniere spesso vengono rilasciate con molta più facilità. Un casinò online non aams , non dovendo sottostare a rigidi regolamenti, potrebbe di conseguenza risultare poco sicuro e trasparente.

Un ulteriore differenza riguarda i bonus e le offerte. Nei casino online non aams vengono offerti bonus parecchio elevati senza deposito, soprattutto quelli di benvenuto, che difficilmente troverete in siti con licenza aams. Oltre ai tantissimi ed elevati bonus, potrete riscuotere molteplici offerte che vi permetteranno di ottenere spin gratuiti o cashback molto convenienti.

Un'altra differenza evidente riguarda il metodo di pagamento. Nei casinò non aams per effettuare le transazioni si possono utilizzare tantissimi metodi di pagamento, più o meno conosciuti. Tra questi troviamo le criptovalute, un metodo di pagamento innovativo che ha subito una rapida crescita negli ultimi anni e che difficilmente troverete nei casinò online con licenza italiana.

Infine, anche il servizio clienti è parecchio diverso. Nei casinò non aams, spesso, il servizio clienti è gestito da persone che non conoscono bene la lingua italiana. A differenza dei casinò italiani aams che assicurano sempre un servizio clienti in lingua italiana, in questi siti potreste ritrovarvi a discutere di un eventuale problematica in una lingua diversa dall'italiano. Per molti giocatori italiani l'utilizzo di una lingua straniera potrebbe rappresentare un problema e creare, di conseguenza, incomprensioni. Si consiglia quindi di valutare con attenzione anche quest'ultimo aspetto.

Insomma, scegliere tra un casinò online con o senza licenza aams non è così semplice ma valutando bene gli aspetti positivi e negativi di entrambi troverete di sicuro il casinò online che fa per voi! (nota stampa).