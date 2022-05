San Severo, Osvaldo Supino incontra gli studenti: “Stop bullismo”

San Severo (Fg), 24 maggio 2022 – Osvaldo Supino, il premiato cantautore di Torremaggiore – tra gli artisti italiani più premiati e stimati all’estero – che ha appena ricevuto il riconoscimento dalla regione puglia come “Eccellenza Pugliese nel mondo” incontrerà gli studenti dell’istituto IC Palmieri – San Giovanni Bosco di San Severo per un dibattito sul bullismo, omofobia e bi-transfobia.

Oltre a Osvaldo Supino interverranno il Sindaco Avv Francesco Miglio, l’assessore alla P.I Avv Celeste Iacovino, Assessore alle Politiche sociali Avv Simona Venditti, Assessore allo Sport e al Tempo Libero sig. Felice Carrabba, Sig.ra Rosa Pedale presidente Agedo-Foggia, la Dirigente Valentina Ciliberti e le referenti Prof.ssa Teresa Cartanese e prof.ssa Emiliana Marchitto. In basso tutte le informazioni e dichiarazioni.

L’incontro, espressamente voluto dal Ministero Dell’Istruzione, è patrocinato dal Comune di San Severo.

Luogo e data dell’evento: 24 maggio dalle ore 9.00 presso il foyer del teatro Verdi di San Severo

Partecipanti: Osvaldo Supino, Sindaco Avv Francesco Miglio, Assessore alla P.I Avv Celeste Iacovino, Assessore alle Politiche sociali Avv Simona Venditti, Assessore allo Sport e al Tempo Libero sig. Felice Carrabba, Sig.ra Rosa Pedale presidente Agedo-Foggia.

Dichiarazione della Dirigente: “Il nostro Istituto è da sempre impegnato al contrasto a ogni forma di discriminazione e di bullismo. Abbiamo accolto l’invito del Ministero dell’Istruzione in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e bifobia nella certezza che bisogna sensibilizzare e stimolare i nostri studenti attraverso il dibattito e il confronto per favorire lo sviluppo di una coscienza collettiva rispettosa dei diritti di tutti gli uomini. L’art. 3 della nostra Costituzione rappresenta il punto di partenza di ogni azione educativa contro i comportamenti di ostilità immotivata e pregiudiziale.”

Nominativi e mansioni delle persone più coinvolte: DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA VALENTINA CILIBERTI. Funzioni strumentali: prof.ssa Annalisa Di. Capua, prof.ssa Maria Elena D’Imperio, ins. Ilaria D’antuono – le Referenti del Bullismo: Prof.ssa Teresa Cartanese e prof.ssa Emiliana Marchitto

Obiettivi dell’iniziativa: realizzare un momento di incontro nel quale le testimonianze dirette e narrazioni condivise al fine di superare qualsiasi forma di pregiudizio.

Dichiarazioni su Osvaldo Supino: attraverso la sua musica e le sue testimonianze, Osvaldo rappresenta “il viaggio di libertà” che tutti dovrebbero intraprendere per realizzare i propri sogni. La sua realizzazione e il suo successo sono l’esempio che ogni discriminazione può essere superata.

OSVALDO SUPINO è tra gli artisti italiani indipendenti più premiati e riconosciuti all’estero e detiene il record per 3 nomination ai BT Digital Music Awards in UK. E’ tra i soli quattro artisti italiani insieme a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Il Volo ad essere stati intervistati dalla CNN, unico italiano vincitore di 2 LAIFFA Awards a Los Angeles, 1 Premio Mei artista rivelazione, Premio Unicef, 2 Nickeclip Awards, 1 Renaissance Awards ad Amsterdam e 1 “Non Violent Film Festival” Award. Canta in inglese, spagnolo, italiano e tedesco. Ha all’attivo 4 album e 13 singoli ad aver debuttato in Top 10 nella classifica digitale di iTunes, oltre 8 milioni di stream al suo ultimo album “Sparks” e ha collaborato con alcuni dei produttori di musica pop più importanti a livello mondiale tra cui Tempo Stokes (gia al lavoro per Jennifer Lopez), Scott Robinson (Demi Lovato, Christina Aguilera) e Charlie Mason (Miley Cyrus). Ha rappresentato l’Italia al Global Pride insieme ad artisti del calibro di Mel C, Rita Ora ed Elton John. Da anni sostiene la lotta al bullismo e cyberbullismo è infatti testimonial dell’associazione statunitense Pledge Anti Bullying, ambasciatore dell’associazione italiana “Ma Basta”, “HOPE ARCI” di Cerignola. È inoltre ambasciatore della Fondazione Itaca, per la diffusione di messaggi contro lo stigma delle malattie mentali. Attivista LGBT è stato il primo cantante italiano a mostrare un bacio gay all’interno di un videoclip e il primo italiano nella storia ad esibirsi al World Pride (Londra 2012). Detiene il record come primo uomo ad aver indossato uno smoking gonna sul red carpet del festival di Venezia in 76 edizioni. Intervistato dai maggiori network televisivi mondiali tra cui Univision, NBC, Telemundo, recentemente è stato premiato dalla regione Puglia come Orgoglio Pugliese nel Mondo