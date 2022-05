Sanità locale, Rotice: “Annunci investimenti per mln ma resta incertezza”

Stiamo sollecitando un incontro con il neo Assessore regionale Rocco Palese affinchè si possa aprire quel confronto totalmente mancato in questi anni e che hanno portato il sistema sanitario di Manfredonia allo smembramento di servizi e personale, penalizzando oltremodo una comunità che ha pagato caramente il costo della salute. Dopo anni di privazioni e declino, l’offerta sanitaria di Manfredonia deve essere riqualificata, potenziata e valorizzata per garantire ai cittadini il diritto alla salute, anche alla luce delle nuove esigenze socio-sanitarie del territorio. I viaggi della speranza, anche per prestazioni ambulatoriali, non sono più ammissibili”.