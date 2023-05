Foggia, 24 maggio 2023. È stato aggiudicato l’appalto per rimuovere le baracche di via San Severo, in prossimità dell’area del Regio Tratturo e della Chiesa delle Croci.

L’intervento finanziato da fondi Por Fesr 2014-2020 riguarda la rigenerazione urbana e, in particolare, “Il borgo reale” e il borgo possibile, secondo la definizione del piano.

L’importo complessivo dell’opera è di oltre 3milioni e mezzo e prevede la ristrutturazione, recupero e rifunzionalizzazione ex istituto d’arte di via San Severo. Risultato, 28 alloggi di edilizia sperimentale.

L’operatore economico che se ne occuperà è Habitat Immobiliare srl insieme S.C.A.F Societa’ Cooperativa Appaltatori.

Ricordiamo che a novembre scorso la commissione ha deliberato un altro progetto per realizzare una palazzina di 10 alloggi parcheggio nzeb (quel tipo di edificio a particolare efficienza energetica) a Rione Biccari da destinare ad alloggi temporanei per un importo di € 2milioni e 200mila.

Sempre per restare in ambito case popolari, a dicembre scorso è stato rinnovato l’accordo di programma del Comune di Foggia con Arca Capitanata per la riqualificazione di una ventina di alloggi i cui destinatari sono, fra l’altro, per un massimo di due anni, gli sfollati dell’ex Distretto e gli inquilini di via San Savero III traversa.

Poi c’è l’accordo fra Regione e Arca, in attesa di aggiornamento, per 400 appartamenti in zona via Lucera a cominciare dai primi 80.

Tra buoni propositi di intervenire sulla questione dell’emergenza abitativa, gli sgomberi e i progetti appaltati e annunciati, c’è da capire quanto Foggia, in questo ambito delle case popolari, sia riuscita almeno a superare il guado.

Paola Lucino, 24 maggio 2023