Alluvioni in Emilia Romagna, Manfredonia partecipa al lutto nazionale

MANFREDONIA (FOGGIA) – Lutto nazionale, l’Italia oggi piange le vittime delle alluvioni in Emilia Romagna. Le bandiere italiana ed europea sono esposte a mezz’asta sulla facciata di Palazzo di Città per tutta la giornata in segno di lutto e solidarietà.

L’Amministrazione comunale, inoltre, raccoglie e rilancio l’iniziativa di Anci denominata “Per i nostri sindaci e le nostre comunità” in favore dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. Per inviare il proprio contributo tramite bonifico bancario l’iban è IT 20 N 06230 03202 000057138452 con causale “Per i Comuni colpiti”.