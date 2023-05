E’ morta Tina Turner

Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock, è deceduta oggi all’età di 83 anni. Era nata a Brownsville il 26 novembre 1939.

Cantante, attrice americana naturalizzata svizzera, è ritenuta tra le più famose e acclamate interpreti della musica rock.

Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni ’60 agli anni 2000 è stata definita “La regina del rock and roll”.

Tina Turner, il cui nome di nascita è Anna Mae Bullock, è una cantante, compositrice e attrice statunitense. È nata il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee, Stati Uniti. Turner è nota per la sua voce potente, la presenza scenica coinvolgente e la sua energia sul palco.

Tina Turner ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’50 come membro del duo Ike & Tina Turner insieme a Ike Turner, che in seguito divenne suo marito. Il duo ha ottenuto successo con brani come “A Fool in Love” e “River Deep – Mountain High”. Tuttavia, la loro relazione personale era segnata da abusi fisici e emotivi da parte di Ike, e la coppia si è separata nel 1976.

Dopo la separazione da Ike Turner, Tina ha intrapreso una carriera solista di grande successo. Il suo album del 1984, “Private Dancer”, è stato un enorme successo commerciale e ha prodotto singoli di successo come “What’s Love Got to Do with It” e “Private Dancer”. Ha continuato a pubblicare altri album di successo negli anni ’80 e ’90, come “Break Every Rule” e “Foreign Affair”.

La carriera di Tina Turner è stata caratterizzata da performance energetiche e coinvolgenti, con il suo stile distintivo che unisce elementi di rock, pop, soul e R&B. È famosa per la sua voce potente e per la sua capacità di trasmettere emozioni intense attraverso la sua musica.

Oltre alla sua carriera musicale, Tina Turner ha avuto successo come attrice. Ha recitato in film come “Tommy” (1975) e “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985), dove ha interpretato il ruolo di Aunty Entity.

Nel corso della sua carriera, Tina Turner ha venduto oltre 200 milioni di dischi ed è considerata una delle artiste musicali più influenti e di successo di tutti i tempi. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi otto Grammy Awards.

Nel 2013, Tina Turner ha annunciato il suo ritiro dalla musica e ha intrapreso una vita più tranquilla in Svizzera. Nonostante ciò, il suo impatto e la sua eredità nella musica continuano ad essere celebrati e apprezzati in tutto il mondo.