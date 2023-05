“Festa del volontariato”, riflessione sul futuro del Terzo Settore

FOGGIA – Esecuzione senza sbarre della pena, donazione, affido e adozione, sport e benessere. E ancora, colonie feline, il futuro della comunità solidale, le terapie assistite con gli animali e il racconto del Terzo Settore in Capitanata attraverso la testimonianza di alcuni volontari. Su questi e altri temi si confronteranno associazioni e cittadini nel corso della XVI edizione della “Festa del volontariato”, organizzata dal CSV Foggia.

ESECUZIONE SENZA SBARRE DELLA PENA – Primo appuntamento giovedì 25 maggio, presso il Dipartimento di Studi Umanisti in Via Arpi (aula 5), con il seminario “ENEA – L’ULEPE e le realtà territoriali nell’esecuzione senza sbarre della pena”, organizzato nell’ambito del progetto “SALE per PEPE – Solidarietà Accompagnamento Legalità Empatia per Persone (in) Esecuzione Penale Esterna”, per il mese della giustizia riparativa dei CSV. Dopo i saluti di Pasquale Marchese, presidente del CSV Foggia, dialogheranno Mirella Malcangi, direttore dell’ULEPE Foggia (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) e Guido Colaiacovo, docente di diritto penitenziario dell’UniFg. Interverrà Roberto Galano, direttore artistico del Teatro dei Limoni, con una testimonianza sul progetto “Rip. (Riparliamo – Ripariamo – Ripartiamo)”. Parteciperanno le classi 3F e 4G dell’Istituto Tecnico “Notarangelo-Rosati”.

L’IMPORTANZA DELLA DONAZIONE E DEL RACCONTO – Entrati nel vivo della festa, sabato 27 maggio alle ore 9.15, in Piazza Giordano, si terrà l’incontro con gli studenti sul tema “La cultura del dono in tre A (ADMO, AVIS, AIDO)”. Per ADMO interverranno Nella Santoro, consigliere regionale e referente di Foggia e Antonio Placentino, dirigente nazionale e consigliere regionale; per AIDO, Maria Nobili, presidente provinciale e Carolina Conversano, volontaria; per AVIS Foggia, Stefano d’Amore, consigliere comunale e Vittoria Falgione, segretaria.

Dopo, la premiazione del concorso “Arte per la vita”, si racconteranno le associazioni Genoveffa de Troia, Mario del Sordo e ATE.

ACCOGLIENZA FAMILIARE E SPORT – Nel pomeriggio di sabato, alle ore 17.00, si terrà il convegno “Affido e adozione: nuove sfide dell’accoglienza familiare”. Dopo i saluti di Michele Bottaccio, presidente della Coop. San Riccardo Pampuri; Serafina Croce, dirigente Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia; Pasquale Marchese, presidente CSV Foggia e Antonio Anzivino, portavoce Forum Terzo Settore Foggia, interverranno Carlo Rubino, direttore Centro Famiglie San Riccardo Pampuri; Silvia Raschini, referente progetto Humus; Valentina Romano, direttore Dipartimento Welfare Regione Puglia e Rosa Barone, assessore regionale al Welfare, Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità. È

stata invitata a partecipare la Ministra per le Pari Opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella; modera Damiano Bordasco, vicepresidente Modavi. A seguire, alle ore 19.00, si terrà il convegno “Sport, benessere e qualità della vita”. Dopo i saluti di Serafina Croce e Pasquale Marchese, presidente CSV Foggia, interverranno Antonio Loconte, presidente provinciale ANPIS; Oriana Holistic, dirigente UISP provinciale; Domenico Monacis, ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici Università di Foggia; Giusi Toto, Professore Ordinario in Didattica e Pedagogia Speciale Università di Foggia; Michele Bottaccio, presidente Ass. Pier Giorgio Frassati; Lorenzo Lo Muzio, Rettore Università di Foggia; Antonio Anzivino e Rosa Barone. Modera Roberto Parisi.

COLONIE FELINE E UNA FINESTRA SUL VOLONTARIATO – Domenica 28 maggio mattina la finestra di riflessione si aprirà alle ore 9.00 con il convegno “Le colonie feline amate dai foggiani”. Dopo i saluti di Antonia Lembo, presidente Laboratorio Verde di Foggia; Pasquale Marchese; Giuseppe Carabotto, responsabile regionale Guardie Fare Ambiente; Benedetto Miscioscia, coordinatore regionale Fare Ambiente e Autorità istituzionali della Regione Puglia e del Comune di Foggia, interverranno Vincenzo Pepe, presidente nazionale di Fare Ambiente; Francesco della Corte, vicepresidente Fare Ambiente; Antonietta Pettinicchio, responsabile colonie feline; Francesco Bacchelli, vicecoordinatore regionale Fare Ambiente; Michele Vallario, psicoterapeuta e Luca Ficuciello dell’ASL FG/3 veterinaria. Modera Carmine Pecorella. A seguire, a partire dalle ore 11.00, si presenteranno le associazioni Alla Salute; LILT; Parrocchia Gesù e Maria e Coordinamento Organizzazioni Volontariato di Protezione Civile.

CITTÀ SOLIDALE E INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI – Nel pomeriggio di domenica, alle ore 17.15, si terrà il convegno “Il ruolo del volontariato per costruire insieme una città solidale”. Dopo i saluti di Pasquale Marchese, interverranno Lelio Pagliara, presidente rete MOVI Foggia; Mirella Cuccovillo, Università di Foggia; Gabriello Gabrielli, presidente Adifam; Antonio Scopelliti, vicepresidente Solidaunia – la Daunia per il mondo; Luigi Talienti, dirigente scolastico e volontario e Antonio Vannella, presidente Comunità Salute Cultura e Società. Chiuderà lo spazio di riflessione, il convegno “Integrazione tra l’ASL Foggia ed il Terzo Settore negli interventi assistiti con gli animali”.

Dopo i saluti di Pasquale Marchese e Antonio Nigri, direttore Generale ASL Foggia, interverranno Luigi lorio, presidente Ass. Il Veliero; Leonardo Trivisano, medico ASL Foggia; Nicolò Bruno, presidente Ass. Equis Eo; Roberta Marasco, assistente sociale Coordinamento ASL Foggia; Silvana Marchese, psicologa volontaria responsabile del progetto L’Amico Cavallo; Anna Maria Marchese, coordinatrice dello stesso progetto; Andrea Rizzitelli e Carmen Marchese, referenti di intervento per L’Amico Cavallo; Francesco de Stasio e Stefania Fierro, fisioterapisti ASL Foggia; modera Franco Mezzadri Direttore Sanitario ASL Foggia.

Nelle due giornate sono previsti momenti di animazione per bambini e con artisti di strada. Sabato sera si esibirà l’Hathor trio con la partecipazione del soprano Catia Palermo.