Foggia Calcio, 9 diffidati nell’andata contro il Crotone

FOGGIA – Il Foggia può continuare a sognare dopo la grande impresa contro il Cerignola. Sulla strada dei Satanelli c’è il Crotone, che inizia ora l’avventura dei play-off in virtù del secondo posto in classifica. Rossi avrà dalla sua parte il ritrovato entusiasmo per la storica impresa di giovedì sera, ma non c’è il problema dei cartellini.

I calabresi non hanno esenzioni disciplinari, mentre i rossoneri riceveranno ben nove ammonizioni nella gara di andata (in programma sabato 27 maggio allo Zaccaria ) .

Si tratta di Frigerio, Galattoni, Leo, Rizzo, Ogier, Costa, Contek, Peralta e Lucchesi. Una situazione simile era inevitabile all’indomani della serie di tre partite contro Potenza e Cerignola. In una partita fondamentale, l’attenzione ai cartellini doveva essere massima. Si tratta di Frigerio, Garattoni, Leo, Rizzo, Odjer, Costa, Kontek, Peralta e Rutjens. In una gara fondamentale l’attenzione per i cartellini dovrà essere massima, in vista del ritorno ogni sanzione potrebbe rivelarsi pesante. Lo riporta Antonio Specchio su tuttocalciopuglia.com